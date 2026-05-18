Newcastle – West Ham 3-1 | punti di discussione mentre la sconfitta del St James’ Park spinge gli Hammers più vicini alla retrocessione

Domenica al St James’ Park si è disputata una partita tra Newcastle United e West Ham United, conclusa con un risultato di 3-1 a favore dei padroni di casa. La sconfitta per gli Hammers avvicina la squadra alla zona retrocessione, mentre i padroni di casa ottengono tre punti fondamentali in chiave classifica. La partita è stata caratterizzata da momenti di pressione da entrambe le parti, con il Newcastle che ha segnato due gol nel primo tempo e consolidato il risultato nel secondo.

Breaking: Domenica al St James’ Park, Newcastle United e West Ham United si sono incontrati in una partita definita meno dall’equilibrio che dall’urgenza e dalle conseguenze. Per il Newcastle, la partita ha rappresentato un’occasione per chiudere con slancio la stagione casalinga; per il West Ham, è stata una lotta per la sopravvivenza nella massima serie. Al fischio finale, il contrasto tra questi obiettivi si era materializzato in modo netto. Il Newcastle ha ottenuto un’imponente vittoria per 3-1, lasciando lo status di Premier League del West Ham appeso a un filo e rafforzando la capacità dei Magpies di dettare le partite sul proprio terreno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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