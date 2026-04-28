Il West Ham United si sta attivando per portare in squadra l’attaccante del Chelsea Nicolas Jackson. Secondo un noto insider di mercato su X, il club londinese sta facendo passi concreti per ottenere il suo acquisto. Nel frattempo, il futuro del giocatore al Chelsea resta incerto, senza ancora un accordo ufficiale tra le parti. La situazione tra i due club si sta delineando in vista di prossimi sviluppi.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riferito da un importante insider di mercato su X, il West Ham United sta “facendo mosse” per assicurarsi la firma dell’attaccante del Chelsea Nicolas Jackson. Gli Hammers stanno cercando di rafforzare la loro prima linea in vista della stagione 2026-27, e Jackson è emerso come obiettivo primario dopo una stagione di fortune alterne in tutta Europa. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il nazionale senegalese ha trascorso la stagione 2025-26 in prestito al Bayern Monaco, ma i giganti tedeschi hanno recentemente confermato che non attiveranno l’opzione di acquisto da 65 milioni di euro.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il West Ham United si muove per Nicolas Jackson mentre il futuro del Chelsea è incerto

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