La prima amichevole del Real 2026-27 sarà contro il Racing de Santander a Zubieta

2026-06-04 12:18:00 Calcio spagnolo: IL La Real Sociedad 2026-27 giocherà la sua prima amichevole precampionato sabato 18 luglio allo Stadio Zubieta contro il Racing de Santander due settimane dopo l’inizio della preparazione agli ordini di Pellegrino Matarazzo. Dovremo vedere se uno dei cinque giocatori del Mondiale è già a disposizione dell’allenatore del New Jersey e, soprattutto, se qualche firma è già arrivata oppure, come in molte estati, vengono fatti aspettare. La Real ha comunicato lo scorso martedì che la preseason 2026-27 inizierà sabato 4 luglio e questo giovedì ha annunciato la prima amichevole dell’estate contro il Racing de Santander, nel nuovo campo di Zubieta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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