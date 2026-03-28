Real Zaragoza-Racing Santander domenica 29 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Occasione per Los Blanquillos

Da infobetting.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 29 marzo 2026 alle ore 18:30 si disputa la sfida tra Real Zaragoza e Racing Santander. Il Racing Santander, dopo la sconfitta per 0-4 in casa contro l’Albacete, mantiene comunque la testa della classifica. La partita vede le formazioni pronte a scendere in campo, con quote e pronostici che vengono analizzati prima del calcio d’inizio.

Nonostante lo 0-4 casalingo contro l’Albacete, il Racing Santander ha mantenuto la testa della classifica di Segunda Division ma per i Verdiblancos inizia ora un periodo cruciale perché le convocazioni per le varie nazionali gli hanno portato via ben cinque giocatori che si vanno a sommare agli infortunati. Peio Canales (Spagna U21) e Gustavo Puerta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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