Domenica 29 marzo 2026 alle ore 18:30 si sfidano Real Zaragoza e Racing Santander. Il Racing Santander arriva da una sconfitta casalinga per 0-4 contro l’Albacete, ma mantiene la leadership in classifica. La partita si svolge allo stadio della squadra di casa, con le formazioni ufficiali e le quote di scommessa già disponibili. I pronostici indicano una sfida aperta tra le due squadre.

Nonostante lo 0-4 casalingo contro l’Albacete, il Racing Santander ha mantenuto la testa della classifica di Segunda Division ma per i Verdiblancos inizia ora un periodo cruciale perché le convocazioni per le varie nazionali gli hanno portato via ben cinque giocatori che si vanno a sommare agli infortunati. Peio Canales (Spagna U21) e Gustavo Puerta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Zaragoza-Racing Santander (domenica 29 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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