Atletica leggera | Daniele Molatore campione regionale sui 10.000 metri

Durante la prima gara regionale all'aperto in Lombardia, organizzata dal Gruppo Podistico AVIS Pavia a Vigevano, si è disputata la prova dei 10.000 metri di atletica leggera. Tra i partecipanti, un atleta si è distinto vincendo la competizione e conquistando il titolo regionale sulla distanza. La manifestazione ha coinvolto diversi atleti provenienti dalla regione.

Nella prima rassegna lombarda outdoor della stagione organizzata dal Gruppo Podistico AVIS Pavia a Vigevano, il piatto forte è costituito dai 10.000 metri, validi quale Campionato Regionale Assoluto e Master, quale prima prova del Campionato Italiano di Società di corsa e anche quale terzo Memorial Achille Maganza. La lunga teoria di serie (quattro) dei 10.000 metri maschili premia il colpo a sorpresa di Daniele Molatore: il portacolori del Gruppo Podistico Nuova Olonio scende per la prima volta in carriera sotto i 30 minuti (30:14 il PB su strada) siglando 29:51.60 superando la forte concorrenza dell’Atletica Valle Brembana, che piazza l’ottimo Luciano Carallo (ancora 19enne) all’argento in 29:56. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Atletica leggera: Daniele Molatore campione regionale sui 10.000 metri Articoli correlati Leggi anche: Atletica leggera: Riccardo Dusci è campione italiano Master Atletica leggera. Santi campione d’Italia nella 5 km su stradaMaglia tricolore per Fabrizio Santi, alfiere del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, abitante a Villetta, in Comune di San Romano, che ha vinto il... Contenuti e approfondimenti su Daniele Molatore Discussioni sull' argomento Ravà Vola sui 20’ Allieve, 10.000 a Molatore e Merelli; Atletica leggera, Regionali al via sabato con i 10.000 sulla pista di Vigevano; Valentina Gemetto vince il trofeo Memorial Maganza di Vigevano. Ad Anna Merelli e a Daniele Molatore i titoli regionali; Gemetto batte Reina sui 10.000 di Vigevano: tutti i risultati. Campionati Regionali Assoluti dei 10.000m: a Vigevano (PV) svettano Daniele MOLATORE (GP Santi Nuova Olonio) e Anna MERELLI (GAV Vertova)! Molatore supera un’agguerrita concorrenza dei “gialli” dell’Atletica Valle Brembana siglando il PB a 29:51.6 - facebook.com facebook