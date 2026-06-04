La porta del Futball Cava Ronco è blindata | Pietro Zauli torna a vestire la maglia biancorossa

Da forlitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La porta del Futball Cava Ronco è stata sigillata e non accessibile. Nel frattempo, il club ha annunciato il ritorno di un giocatore che indossava la maglia biancorossa in passato. Il mercato del team di Forlì si concentra sull’acquisto di un difensore, ritenuto un elemento chiave per il reparto arretrato. La squadra si prepara a rafforzare la propria rosa in vista delle prossime competizioni.

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Il mercato del Futball Cava Ronco Forlì si accende con un importante tassello per il reparto arretrato. La società biancorossa ha comunicato ufficialmente il ritorno in prima squadra del portiere Pietro Zauli, che farà parte della rosa a disposizione del tecnico per la stagione sportiva 2026-27. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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