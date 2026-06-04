La porta del Futball Cava Ronco è blindata | Pietro Zauli torna a vestire la maglia biancorossa

Notizia in breve

La porta del Futball Cava Ronco è stata sigillata e non accessibile. Nel frattempo, il club ha annunciato il ritorno di un giocatore che indossava la maglia biancorossa in passato. Il mercato del team di Forlì si concentra sull’acquisto di un difensore, ritenuto un elemento chiave per il reparto arretrato. La squadra si prepara a rafforzare la propria rosa in vista delle prossime competizioni.