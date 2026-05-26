Un profilo di esperienza per la Next Gen del Futball Cava Ronco | Federico Bratti è il nuovo allenatore

Federico Bratti è stato nominato nuovo allenatore della squadra di calcio locale. La società ha deciso di affidargli la guida della squadra per la prossima stagione, puntando su un profilo con esperienza nel territorio. La scelta si inserisce nel progetto di valorizzazione dei giovani calciatori e nel rafforzamento della squadra attraverso figure che conoscono bene il contesto locale. La società ha ufficializzato la decisione senza ulteriori commenti.

Il progetto giovani del Futball Cava Ronco Forlì volta pagina e punta sull’esperienza radicata nel territorio. La società biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio di Federico Bratti come nuovo allenatore del Fcr Next Gen U21 per la stagione sportiva 202627. La scelta della dirigenza non è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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