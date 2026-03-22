La Cesalpino si rifà il look Palestra spogliatoi infermeria Dalla Regione 150mila euro

La scuola Cesalpino sta subendo lavori di ristrutturazione che riguardano la palestra, gli spogliatoi e l'infermeria. La Regione ha stanziato 150 mila euro per finanziare questi interventi, con l'obiettivo di rinnovare gli ambienti e rendere più efficiente l'uso energetico degli spazi. I lavori sono in corso e coinvolgono diverse parti dell'edificio.

di Gaia Papi Un investimento per migliorare la qualità degli spazi scolastici e puntare sull’efficienza energetica. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 150mila euro a favore del Comune di Arezzo destinato alla riqualificazione della palestra dell’Istituto comprensivo "Cesalpino", in via Porta Buia. Le risorse serviranno per un intervento complessivo di efficientamento energetico che interesserà non solo la palestra, ma anche gli spazi accessori come spogliatoi, servizi igienici, infermeria e locali di supporto. "Si tratta di un intervento che rientra nel piano regionale per migliorare le condizioni degli edifici scolastici – ha spiegato Giani – con impianti moderni, efficienti e pienamente a norma". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Cesalpino si rifà il look. Palestra, spogliatoi, infermeria. Dalla Regione 150mila euro Articoli correlati Arezzo, dalla Regione 150mila euro per l’efficientamento energetico della palestra del comprensivo CesalpinoLa Regione Toscana stanzia 150mila euro per l’efficientamento energetico della palestra dell’Istituto comprensivo statale “Cesalpino” di via Porta... Piazza Bamberg si rifà il look: stanziati 150mila euro tra fondi regionali e comunaliLo annuncia il sindaco Matteo Amori: "Un lavoro costante che continua a produrre opportunità e investimenti per la comunità” ViterboToday è anche su...