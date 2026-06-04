Ha vinto la 45ª edizione del Certamen Ciceronianum, ma rimane umile. La sua passione per la traduzione e il desiderio di studiare archeologia emergono chiaramente. La competizione si è svolta a Sarzana il 4 giugno 2026. Nonostante il successo, l'interesse principale rimane la traduzione, che considera un divertimento, e il sogno di approfondire il mondo dell’archeologia.

Sarzana, 4 giugno 2026 – Ha vinto la 45^ edizione del Certamen Ciceronianum, ma non si è montato la testa. Anzi per Elia Gregorini quel riconoscimento prestigioso e sicuramente gradito è stato del tutto inaspettato. Classe 2007 e studente all’ultimo anno del liceo classico Parentucelli, tra pochi giorni sarà chiamato ad affrontare un’altra prova importante: la tanto attesa maturità. Elia, cosa hai provato quando hai scoperto di aver vinto il Certamen? “Sinceramente, non me lo aspettavo. Tradurre in generale mi diverte, ma non sono mai stato il più bravo della classe, quindi non mi sarei mai immaginato di vincere. Se non fossero venuti anche i miei amici sono convinto che non sarei andato, invece eravamo un bel gruppetto e io l’ho presa più come una vacanza che come una competizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La passione è classica, la sfida di Elia: “Tradurre mi diverte. Sogno l’archeologia”

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