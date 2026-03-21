Durante la puntata del GF Vip 2026, Antonella Elia, nota showgirl torinese, ha avuto un episodio che ha catturato l’attenzione dei presenti e dei social. La sua esibizione, considerata osé, ha generato reazioni tra i coinquilini e gli utenti online, creando un momento di discussione e divertimento all’interno della casa. L’episodio è diventato subito virale e ha alimentato le conversazioni sui social network.

Antonella Elia, storica showgirl torinese, ha regalato un momento che ha subito fatto discutere nella Casa del Grande Fratello Vip 2026. Durante una chiacchierata in salotto con l’imitatrice Francesca Manzini, Antonella ha deciso di accettare una sfida giocosa: fingere un momento osé. La scena, inizialmente seria, si è trasformata in un momento di ilarità condivisa con gli altri coinquilini, conquistando rapidamente la rete e diventando virale sui social. Il siparietto mostra un lato leggero e spontaneo della conduttrice, capace ancora una volta di catalizzare l’attenzione dei fan. La dinamica si è svolta nel salotto della Casa, mentre le due concorrenti chiacchieravano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Al GF Vip 2026, la scena osé di Antonella Elia che fa impazzire i social e diverte i coinquilini

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