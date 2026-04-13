Conte non mi piace e non mi diverte il suo Napoli mi ha annoiato

Nella giornata di ieri si è concluso in modo definitivo il campionato di calcio, con la vittoria dello scudetto. L'attenzione si è spostata sulla squadra che ha conquistato il titolo e sulle prestazioni delle altre formazioni. Durante la stagione, alcuni allenatori e giocatori sono stati al centro delle discussioni per le loro scelte tattiche e risultati. La partita finale ha confermato la superiorità della squadra vincitrice, chiudendo ufficialmente il campionato.

DI SERGIO SCIARELLI - Il Napoli è ripartenze lente dal basso, passaggi orizzontali o all’indietro, intasamento dell’area avversaria. Spero che dopo di lui torni il bel gioco Cm Parma 12042026 - campionato di calcio serie A Parma-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Antonio Conte La giornata di ieri ha chiuso il capitolo scudetto in modo definitivo e convincente. Un’Inter straripante ha mortificato un Como dal gioco affascinante ma senza l’esperienza necessaria pe fronteggiare avversari più qualificati e forte di un dinamismo insufficiente a colmare i vuoti di una difesa molto debole incapace di mantenere un risultato acquisito.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte non mi piace e non mi diverte, il suo Napoli mi ha annoiato Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così»Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così» Alajbegovic Roma, si inserisce una... Djokovic, il ritiro può attendere: "Sono ancora competitivo contro i giovani, mi diverte e mi motiva"Ancora una volta Novak Djokovic ribadisce un concetto chiaro: il ritiro può attendere.