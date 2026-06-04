Due anni dopo l’inaugurazione, la passerella di Marina presenta danni: un’asse e alcune viti sono sollevate. La struttura, molto frequentata durante l’estate da pedoni e ciclisti, sembra essere deteriorata, probabilmente a causa della salsedine o dell’uso intensivo. La passerella, che si trova vicino al mare, continua a essere un punto di passaggio molto frequentato, nonostante i segni di usura visibili.

Sarà la salsedine, l’aria di mare o l’uso intensivo: è percorsa ogni estate da migliaia e migliaia di pedoni e ciclisti. Sta di fatto che la passerella in legno del Parco marittimo a Marina di Ravenna, a due anni dall’inaugurazione, mostra i primi danni. In più punti si notano infatti le teste delle viti delle assi sollevate e sporgenti. Difficile indicare un punto solo, perché succede nei pressi di più stabilimenti balneari: vicino al Marisol, per esempio, e poi proseguendo verso nord anche nei pressi del Sottomarino e del Donna Rosa. Percorrendo la passerella con lo sguardo al terreno, saltano all’occhio diversi buchi rimasti vuoti dove prima si trovavano le viti, altre parzialmente svitate (e sono pericolose: possono far inciampare i pedoni e cadere i ciclisti, ma anche causare problemi alle ruote delle biciclette). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La passerella di Marina. Un’asse e viti sollevate. L’inagurazione due anni fa

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