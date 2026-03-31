Inagurazione sentiero di Giano

È stato inaugurato il sentiero di Giano, un percorso di land art immersivo situato tra Campsirago e San Genesio. L’opera si sviluppa lungo il tratto che collega il sentiero delle acque, tra Mondonico e Campsirago, e si inserisce nel paesaggio naturale come una continuazione di quella zona. La realizzazione è stata annunciata attraverso una cerimonia pubblica.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga "Il sentiero di Giano" è un’opera di land art immersiva in natura, che valorizza il sentiero da Campsirago al San Genesio, prosecuzione naturale del sentiero delle acque tra Mondonico e Campsirago. È realizzata nell’ambito dell’intervento 8 del progetto “Piccolo borgo Campsirago”, sostenuto dai fondi PNRR nell’ambito dell’investimento “Attrattività dei borghi” (M1C3 – investimento 2.1) e cofinanziato dal Comune di Colle Brianza e da Campsirago Residenza (Ass. Cult. ScarlattineProgetti ETS). A partire dal 9 maggio l’opera di land art “Il sentiero di Giano” sarà fruibile gratuitamente da tutti i camminatori lungo il sentiero da Campsirago al San Genesio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Inagurazione sentiero di Giano Articoli correlati Leggi anche: L’archetipo dell’Acquario: il mito di Giano tra Saturno e Urano Nuoto Master: La New Team Giano sul podio dei Campionati Regionali di Livorno 2026Arezzo, 25 febbraio 2026 – Nuoto Master: La New Team Giano sul podio dei Campionati Regionali di Livorno 2026.