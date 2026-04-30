Le commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera hanno espresso un parere favorevole sul decreto ministeriale che prevede la cessione gratuita della nave Garibaldi alla Marina militare dell’Indonesia. Questo passaggio segue l’approvazione analoga nelle commissioni del Senato, completando il procedimento legislativo necessario. La decisione riguarda il trasferimento della nave da parte della Marina italiana a quella indonesiana, senza costi per quest’ultima.

Le commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera hanno dato parere favorevole al decreto ministeriale che prevede la cessione gratuita di Nave Garibaldi alla Marina militare dell’Indonesia, dopo l’analogo passaggio nelle commissioni del Senato. L’operazione arriva così alla fase conclusiva e dovrebbe essere finalizzata entro dicembre 2026. Il trasferimento riguarda un’unità non più centrale per le esigenze operative della Marina Militare italiana, con un valore stimato in circa 54 milioni di euro. La scelta della cessione senza corrispettivo si fonda su una valutazione economica precisa. Evitare i costi di mantenimento e quelli di una possibile demolizione viene considerato più conveniente rispetto alla conservazione della piattaforma.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Garibaldi lascia la Marina italiana e rafforza l’asse con l’Indonesia

Notizie correlate

La nave della Marina italiana Garibaldi (che vale 54 milioni) regalata all’Indonesia. Domani l’ok della Camera, perché l’opposizione protestaSi chiude domani, 28 aprile, in commissione Difesa la vicenda della cessione della Nave Garibaldi, della Marina Militare, regalata gratuitamente...

Difesa, il governo rafforza l’asse con Egitto e KuwaitIl Consiglio dei ministri ha approvato due disegni di legge di ratifica in materia di Difesa, entrambi legati al rafforzamento della cooperazione...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Cala il sipario sullo storico Capitol. Il cinema lascia il posto alle case; 25 Aprile in mezzo al cantiere, Nessun rispetto; Viareggio, infarto fulminante: muore a 51 anni; Arrivo dell’Icona della Madonna dello Sterpeto: modifiche alla viabilità per il 1° maggio.

Chi prima di noi: Anita Garibaldi Ana Maria de Jesus Ribeiro nasce in Brasile nel 1821. Sposa giovanissima, sceglie poi di cambiare destino quando incontra Giuseppe Garibaldi. Lascia tutto per seguire lui e una vita di avventura: al seguito di Garibaldi divent - facebook.com facebook