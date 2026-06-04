La Padova fluviale | navigando lungo il Piovego

Domenica 14 giugno 2026, sarà possibile navigare lungo il Piovego, il canale che attraversa il centro storico. La navigazione offrirà una vista ravvicinata delle antiche mura, dei monumenti e dei palazzi storici che si affacciano sull’acqua. L’itinerario si svolgerà lungo un tratto della città che un tempo rappresentava l’ingresso principale provenendo dal Veneziano. La proposta prevede un’esperienza visiva diversa dal solito, con partenza e ritorno in punti centrali.

Domenica 14 Giugno 2026 avremo modo di ammirare la nostra città da una prospettiva insolita e suggestiva, una vista privilegiata da uno dei canali che in passato rappresentava il principale accesso per chi proveniva dal Veneziano: le antiche mura, i monumenti, i bastioni e i palazzi storici di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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