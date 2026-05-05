Zanardi il lungo applauso all’arrivo del feretro in basilica a Padova

Il feretro di Alex Zanardi è stato portato nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, dove è stato accolto da un lungo applauso. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione, con le persone presenti che hanno reso omaggio all’ex campione in carrozzina. La salma è stata trasportata nella chiesa, pronta per le celebrazioni funebri.

(Adnkronos) – È arrivato il feretro di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Dopo un lungo minuto di silenzio, un applauso della piazza ha accolto il feretro. Sul sagrato, ad attendere la bara bianca sovrastata da una corona di rose bianche, la moglie Daniela, il figlio Nicolò che ha salutato e ringraziato la folla, e la mamma di Alex, la signora Anna, abbracciata da don Marco Pozza. Lunghi applausi anche all’interno della chiesa hanno accolto l’arrivo della bara sotto l’altare. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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