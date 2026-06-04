La pace una nota che unisce | la musica come strumento di inclusione e dialogo al Liceo Lombardo Radice

Da cataniatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Liceo Lombardo Radice si utilizza la musica come strumento di inclusione e dialogo. La musica viene impiegata per favorire l'incontro tra studenti e promuovere un ambiente di condivisione. La scuola sostiene l'uso di questo linguaggio universale per abbattere barriere sociali e culturali, facilitando l’interazione tra i partecipanti. Non sono stati specificati programmi o iniziative particolari legate a questa attività musicale.

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La musica come linguaggio universale capace di abbattere barriere, favorire l'incontro e costruire ponti tra le persone. Con questo messaggio si è concluso presso il Liceo Lombardo Radice il progetto di musicoterapia dal titolo “La pace, una nota che unisce”, un percorso educativo e inclusivo che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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