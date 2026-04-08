In un momento in cui le divisioni internazionali e i conflitti continuano a crescere, il Papa ha rivolto un appello affinché lo sport venga utilizzato come strumento di fraternità e inclusione. Ricordando il potere unificante di questa attività, ha sottolineato come lo sport possa contribuire a promuovere la pace tra le persone, superando le differenze culturali e sociali. L’intervento si inserisce in un discorso più ampio sulla funzione sociale di questa pratica.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Sport e pace, l’appello del Papa: “Strumento di fraternità e inclusione”

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