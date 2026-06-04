Entro il 2029 si prevede la realizzazione di un impianto da un Megawatt da cedere al Comune e l’avvio di un Hub delle rinnovabili da 21 Megawatt nell’area del deposito Eni. Questa è la speranza espressa da un rappresentante, che punta a vedere i progressi nel progetto entro tre anni. L’obiettivo è sviluppare l’area con infrastrutture dedicate alle energie rinnovabili.

"Il mio auspicio? Che al termine del mio mandato, nel 2029, possa essere già realizzato l’impianto da un Megawatt che sarà ceduto al Comune e che si possa almeno cominciare a vedere l’Hub delle rinnovabili da 21 Megawatt nell’area del deposito Eni". Il primo cittadino di Calenzano Giuseppe Carovani (nella foto in basso) non fa previsioni, almeno dal punto di vista temporale, sulla ‘road map’ che porterà alla nascita del maxi parco fotovoltaico nel sito di via Erbosa, teatro dell’incidente del 9 novembre 2024 in cui persero la vita cinque lavoratori: "I tempi – dice infatti Carovani - sono molto condizionati da quelle che saranno le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nuova vita del deposito Eni: "Spero di vedere l’Hub in tre anni"

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I miei motti, il mio stile di vita: Non temo niente, non spero niente, sono libero – Kazantzakis Io dubito perfino del mio dubbio – Pastellas Un piede nel passato, lo sguardo al futuro – Bertoli Stile,Autenticità,Unicità #ScelgoLiberamente #CasaLettori Mond x.com

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