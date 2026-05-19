La procura di Prato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a nove persone coinvolte nell’esplosione avvenuta il 9 dicembre 2024 in un deposito di carburanti. L’incidente ha provocato cinque vittime e 27 feriti, oltre a ingenti danni materiali. Tra gli indagati, sette sono dipendenti della stessa società proprietaria del deposito. Le indagini hanno raccolto elementi che portano ora a eventuali procedimenti giudiziari.

Avviso di conclusione indagini dalla procura di Prato a nove indagati per l’esplosione del deposito Eni a Calenzano, che il 9 dicembre 2024 causò 5 morti, 27 feriti e danni ingenti. Sette sono dirigenti e preposti di Eni, due della società appaltatrice Sergen. Nei loro confronti vengono contestati, a vario titolo, i reati d’omicidio colposo plurimo, di disastro colposo e lesioni personali colpose. Verso altri quattro dirigenti Eni, invece, la procura ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini riguardo nuovi scarichi di acque reflue industriali nel fosso Tomerello che, secondo gli inquirenti, sarebbe avvenuto in assenza di un’autorizzazione ambientale Aua da parte della Città metropolitana di Firenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage nel deposito Eni di Calenzano, chiuse le indagini per nove persone: sette sono dipendenti del gruppo

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