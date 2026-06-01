Dopo un anno e mezzo, i serbatoi del deposito Eni di Calenzano sono stati svuotati e sigillati. L’intervento segue l’esplosione del 9 dicembre 2024, che causò cinque morti e 27 feriti. Il Comune ha definito la giornata come storica. Le operazioni di messa in sicurezza sono state condotte senza incidenti. Il deposito, chiuso da allora, è stato sottoposto a procedure di bonifica e controllo.

CALENZANO – Dopo circa un anno e mezzo, sono stati svuotati e sigillati i serbatoi del deposito Eni di Calenzano (Firenze) dove il 9 dicembre 2024 l’esplosione provocò la morte di 5 persone e il ferimento di altre 27. È quanto fa sapere, attraverso un comunicato, il Comune di Calenzano in seguito a una comunicazione ufficiale di Eni che annuncia anche la cessazione di ogni attività di stoccaggio nel sito di via Erbosa e il venir meno delle condizioni che assoggettavano l’area alla cosiddetta ‘Direttiva Seveso’ sugli impianti a rischio di incidente rilevante. Secondo il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, e la Giunta comunale, si tratta di “una giornata storica. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Esplosione di Calenzano: svuotati e sigillati i serbatoi del deposito Eni. Il Comune: “Giornata storica”

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2025-12-09 CALENZANO (FI) - ESPLOSIONE ENI, IL DOLORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME

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