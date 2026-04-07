Un nuovo algoritmo in grado di analizzare il sangue sta aprendo strade innovative per la gestione del diabete, anche in situazioni considerate difficili da trattare. Questa tecnologia, sviluppata di recente, promette di migliorare le possibilità di cura e di monitoraggio per i pazienti. La sua applicazione si inserisce in un contesto di continui progressi nel settore medico, con l’obiettivo di offrire soluzioni più efficaci e personalizzate.

Firenze, 7 aprile 2026 – Le nuove frontiere della cura del diabete passano da tecnologie sempre più avanzate, capaci di migliorare la qualità della vita anche nei casi più complessi. Un contributo significativo arriva dall’esperienza della Diabetologia dell’ ospedale San Giovanni di Dio, protagonista al congresso internazionale “Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 2026”, che si è svolto il mese scorso a Barcellona. Un evento di livello internazionale. L’appuntamento, tra i più importanti a livello mondiale sul tema, ha riunito esperti per discutere di innovazione, intelligenza artificiale, dispositivi intelligenti e nuove terapie. In questo contesto altamente specialistico, l’ Azienda Usl Toscana centro ha portato i risultati del proprio lavoro clinico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'algoritmo che 'legge' il sangue: la nuova frontiera che sta cambiando la cura del diabete (anche nei casi disperati)

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Al Giovanni XXIII una nuova prospettiva di cura per il diabete di tipo 1 nei bambini: un farmaco 'frena' la comparsa dei sintomiLa somministrazione di un innovativo farmaco apre una nuova prospettiva di cura per il diabete 1 nei bambini.

Temi più discussi: La proposta del Pd: stretta sull’algoritmo che governa la selezione dei contenuti sui social. Ecco come; Se le piattaforme lucrano sulle nostre vulnerabilità. Regolare l'algoritmo per difendere la libertà; AI, il Pd presenta al Senato ddl su ‘dipendenza algoritmica’: Nicita L’algoritmo va regolato, sanzioni fino a 30 milioni; Le leggi in discussione in Italia per combattere dipendenza da social (e potere degli algoritmi).

Nicita (Pd): «Una legge per vietare la dipendenza dagli algoritmi. Faro su come le piattaforme diffondono i contenuti»Una legge per contrastare e bloccare la dipendenza dagli algoritmi dei social network. È quanto propongono i senatori del Pd Antonio Nicita e Lorenzo Basso. L’idea da cui ... ilmessaggero.it

Se le piattaforme lucrano sulle nostre vulnerabilità. Regolare l'algoritmo per difendere la libertàNon basta chiedere agli utenti di essere più prudenti. Quando un ambiente è progettato per agganciare, polarizzare e trattenere, la risposta non può essere solo individuale. Deve essere pubblica, demo ... editorialedomani.it

Esistono cose che un algoritmo non potrà mai calcolare: il calore di un forno, il profumo di casa e il valore del tempo. Nell'era della tecnologia, noi scegliamo l'autenticità. . Spegniamo tutto per dedicarci a ciò che conta davvero: famigli - facebook.com facebook

COMUNICATO STAMPA | L'algoritmo della crescita esiste e passa dalle #competenze Il Rapporto INAPP-Fondimpresa 2025 certifica il “sorpasso” delle imprese che investono in #CapitaleUmano. Combinazione virtuosa: IA+sostenibilità+formazione CS x.com