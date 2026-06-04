La Notte Magica di San Giovanni | Incantesimi antichi rituali e culti ancestrali a Pizzofalcone

Durante la notte di San Giovanni, sulla collina di Pizzofalcone, si svolgono rituali legati a tradizioni antiche, tra incantesimi e culti ancestrali. L’evento coinvolge pratiche di origine popolare che si svolgono tra forze celesti e segreti sepolti nel tufo. L’Associazione DE REBUS NEAPOLIS organizza un percorso che accompagna i partecipanti attraverso queste tradizioni, offrendo un viaggio tra rituali e simbolismi radicati nella cultura locale.

Varca il confine della notte. Sali sulla collina sacra di Napoli e prendi parte a un cammino iniziatico tra forze celesti, antichi sortilegi e segreti sepolti nel tufo, unisciti a noi dell'Associazione DE REBUS NEAPOLIS, ti guideremo in questa notte magica. Nel silenzio sospeso della collina di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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