Roncade un viaggio sensoriale tra antichi rituali e cucina naturale

Il prossimo 12 aprile 2026, Roncade ospiterà un evento che combina tradizioni antiche e tecniche di cucina naturale. L'iniziativa vedrà i partecipanti esplorare pratiche rituali storiche e scoprire come queste si integrino con metodi culinari contemporanei. La giornata sarà caratterizzata da un percorso sensoriale pensato per coinvolgere tutti i sensi e offrire un’esperienza immersiva tra passato e presente.

Un percorso sensoriale che intreccia la sapienza dei rituali antichi con le moderne tecniche di cucina naturale coinvolgerà Roncade il prossimo 12 aprile 2026. L’iniziativa, denominata dal titolo Incensio ed erbe aromatiche, si terrà presso la struttura del B&B Marimastè, situata in via Ca’ Pesaro 14, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa che spazia dall’olfatto al gusto. La giornata programmata per il sabato 12 aprile inizierà alle ore 16.30 con l’intervento di Chiara, figura centrale del negozio Robe Turche di Treviso. La formatrice e studiosa del linguaggio rituale guiderà il laboratorio intitolato La via del Profumo, approfondendo la storia e le modalità d’uso della fumigazione tramite resine ed erbe all’interno delle pratiche sacre e della vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roncade, un viaggio sensoriale tra antichi rituali e cucina naturale Leggi anche: Inferno al Teatro di Documenti: un viaggio sensoriale tra i gironi I 7 templi più antichi e impressionanti d’Egitto: un viaggio tra storia e meravigliaL’Egitto è una delle destinazioni più affascinanti al mondo per chi ama storia, archeologia e grandi civiltà.