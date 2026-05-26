Passeggiata Palermo misterica | sabato tour tra antichi rituali formule incantatorie e amuleti
Sabato 6 giugno si svolge “Palermo Misterica”, una passeggiata tra rituali antichi, formule incantatorie e amuleti. L’evento si concentra sulla magia popolare siciliana, includendo pratiche come divinazioni, filtri e l’uso di fondi di caffè. I partecipanti potranno scoprire come queste tradizioni, tramandate nel tempo, siano ancora presenti nella cultura locale. La visita si focalizza su elementi come amuleti e formule sussurrate, che secondo la leggenda raccontano l’anima nascosta della città.
E se una formula sussurrata, i fondi di caffè o un piccolo amuleto potessero raccontare l'anima nascosta di una città?Sabato 6 giugno torna “Palermo Misterica”, la passeggiata raccontata dedicata alla magia popolare siciliana: antichi rituali, formule incantatorie, amuleti, divinazioni, filtri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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