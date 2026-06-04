La notte del Rosè degustazione in via del Tritone

Nella notte del Rosè, si è svolta una degustazione in via del Tritone con diversi vini in assaggio. Sono stati presentati un Prosecco DOC Millesimato Rosè Extra Brut Tati, premiato come miglior Prosecco d’Italia 2025, un Metodo Classico Dorée a base di Pinot Nero e il Roseto Bivongi DOC Rosato.

I vini in degustazione- Prosecco DOC Millesimato Rosè Extra Brut Tati – Azienda Agricola Biasiotto (Setteville, BL, Veneto – Miglior Prosecco d’Italia 2025 Migliori vini italiani)- Metodo Classico Dorèe (Pinot Nero) – Vigna di More (Goriano Valli, AQ, Abruzzo)- Roseto Bivongi DOC Rosato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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