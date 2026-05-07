Durante una visita nel centro di Roma, il conduttore noto per il suo programma ha fatto un breve passaggio nella sede di un quotidiano, dove ha incontrato alcuni fan, scattato selfie e scambiato battute con i presenti. La presenza di Fiorello ha attirato l’attenzione di passanti e giornalisti, mentre si muoveva tra via del Tritone e i dintorni della sede. La sua visita è durata pochi minuti, senza dichiarazioni ufficiali o eventi pubblici.

Fiorello show a centro di Roma, tra tennis, sport e celebrità. Il conduttore della ‘Pennicanza’ – insieme al collega Fabrizio Biggio – ha fatto una rapida incursione nella sede del ‘ Messaggero’, salutando i fan e concedendosi ai selfie, fra battute e sorrisi. L’artista ha parcheggiato la sua Vespa – decorata personalmente con decine di adesivi, come ha spiegato tra una foto e l’altra – si è sfilato il casco e ha salutato Valeria Solarino e tutti gli intervenuti al Forum Messaggero, un’iniziativa organizzata insieme a Sport e Salute dal quotidiano romano in occasione degli Internazionali di Tennis. Fiorello e la sua Vespa. Foto: Margherita Lopes LaPresse L’evento dedicato al tennis.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fiorello show in via del Tritone, la ‘carrambata’ in Vespa al Messaggero

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