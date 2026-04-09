Cantiere via del Tritone e mancanza di posteggi a Sturla | le tempistiche per la fine dei lavori

Nel quartiere si stanno svolgendo lavori che, sebbene non siano gestiti dal Comune, sono collegati alle tempistiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e devono concludersi entro il 30 giugno. Nel frattempo, in zona Sturla, si segnalano problemi legati alla mancanza di posteggi a causa di lavori in corso. Le operazioni riguardano il cantiere di via del Tritone e altri interventi in aree limitrofe.

"Non è un cantiere comunale, ma poiché legato alle tempistiche del Pnrr, esattamente come i nostri cantieri, deve terminare entro il 30 giugno". Così l'assessore a lavori pubblici e manutenzioni Massimo Ferrante ha risposto a due interrogazioni presentate in consiglio comunale dai consiglieri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Tritone crestato, lavori a Saione, cantiere di via Filzi e ex Mexcal: le interrogazioniLa seduta odierna del consiglio comunale di Arezzo si è aperta con la presentazione da parte dei consiglieri delle consuete interrogazioni. Leggi anche: I lavori all’ospedale San Giuseppe. Slitta la fine del cantiere. E costerà (molto) di più Temi più discussi: Nuove case immerse nel verde a Roma. Porte aperte nel cantiere di Selva Candida; Scoperta all’interno della città di Arezzo una rara popolazione di tritone crestato; Via Filzi, Ghinelli: Possibile punto d’equilibrio, acquisto del Comune a un valore periziato; Scoperta all’interno della città di Arezzo una rara popolazione di tritone crestato. Sturla, entro giugno la fine dei lavori in via del Tritone. Ferrante: Ripristineremo l'intera carreggiataUna delle notizie più rilevanti riguarda la qualità del ripristino stradale. Memore della pessima eredità lasciata dai precedenti lavori per la fibra ottica, dove spesso venivano riparate solo ... lavocedigenova.it Via del Tritone, marciapiedi larghi e traffico in tilt: il piano per salvare la viabilità nel cuore di RomaDal 2022 via del Tritone ha rinnovato il proprio look. Nella strada sono stati allargati i marciapiedi, portati da 2,5 metri a 5 metri e mezzo nel tratto di maggiore ampiezza. Ma la nuova veste ha ... romatoday.it Prende forma il progetto PerugiAssisi Cantiere di pace e sviluppo sostenibile. Tra gli obiettivi principali c'è quello di trasformare il percorso in un “Cammino di Pace” percorribile a piedi ogni giorno, all’insegna dei valori e degli insegnamenti di San Francesco e - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Dalle 20 di venerdì 10 aprile e fino alle 5 di lunedì 13, via Casilina sarà interessata da un cantiere nel tratto da via Bufalini a via Zenodossio. x.com