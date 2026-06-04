La Notte dei Lettori da giovedì 4 a domenica 7 giugno a Udine
Da giovedì 4 a domenica 7 giugno si svolge a Udine la manifestazione La Notte dei Lettori, con un programma che include incontri, letture, mostre, dibattiti, approfondimenti e laboratori. La durata complessiva è di quattro giorni.
Quattro giorni di incontri, letture, mostre, dibattiti, approfondimenti e laboratori, più di sessanta eventi che vedranno protagonisti oltre un centinaio di ospiti d’eccezione e animeranno le 29 stazioni del Festival: è ai blocchi di partenza la tredicesima edizione de “La Notte dei Lettori” che, da giovedì 4 a domenica 7 giugno, animerà piazze, librerie, biblioteche, musei, giardini e molti altri spazi della città di Udine. Organizzato dal Comune di Udine che è Città che Legge, con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia e PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, con la direzione artistica di Martina Delpiccolo, il Festival è per la sua tredicesima edizione dedicato al tema della cura. 🔗 Leggi su Udine20.it
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Oggi si parte per Udine. Stasera il prologo al festival della notte dei lettori che quest’anno ha un tema meraviglioso, la cura. Per me davvero un grande privilegio, grazie. Se siete nei paraggi, se conoscete qualcuno interessato, ci si vede a casa Cavazzini, un facebook
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