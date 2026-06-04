La Notte dei Lettori da giovedì 4 a domenica 7 giugno a Udine

Da udine20.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da giovedì 4 a domenica 7 giugno si svolge a Udine la manifestazione La Notte dei Lettori, con un programma che include incontri, letture, mostre, dibattiti, approfondimenti e laboratori. La durata complessiva è di quattro giorni.

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Quattro giorni di incontri, letture, mostre, dibattiti, approfondimenti e laboratori, più di sessanta eventi che vedranno protagonisti oltre un centinaio di ospiti d’eccezione e animeranno le 29 stazioni del Festival: è ai blocchi di partenza la tredicesima edizione de  “La Notte dei Lettori”  che,  da giovedì 4 a domenica 7 giugno, animerà piazze, librerie, biblioteche, musei, giardini e molti altri spazi della città di Udine. Organizzato  dal Comune di Udine  che è Città che Legge, con il contributo di Regione Friuli Venezia   Giulia e  PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, con la direzione artistica di Martina Delpiccolo, il Festival è per la sua tredicesima edizione dedicato al tema della cura. 🔗 Leggi su Udine20.it

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