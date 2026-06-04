Quattro giorni di incontri, letture, mostre, dibattiti, approfondimenti e laboratori, più di sessanta eventi che vedranno protagonisti oltre un centinaio di ospiti d’eccezione e animeranno le 29 stazioni del Festival: è ai blocchi di partenza la tredicesima edizione de “La Notte dei Lettori” che, da giovedì 4 a domenica 7 giugno, animerà piazze, librerie, biblioteche, musei, giardini e molti altri spazi della città di Udine. Organizzato dal Comune di Udine che è Città che Legge, con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia e PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, con la direzione artistica di Martina Delpiccolo, il Festival è per la sua tredicesima edizione dedicato al tema della cura. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - La Notte dei Lettori da giovedì 4 a domenica 7 giugno a Udine

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