La Notte dei Lettori pensa alla cura | oltre 70 eventi per la nuova edizione del festival
La Notte dei Lettori torna con più di 70 eventi, dedicati quest’anno al tema della cura. La parola scelta è semplice ma significativa, e viene declinata attraverso diversi aspetti come le relazioni, il territorio, la memoria, l’ambiente, le fragilità e le nuove generazioni. L’edizione si sviluppa in vari appuntamenti, coinvolgendo autori, lettori e associazioni in incontri, presentazioni e momenti di confronto. La manifestazione si svolge in diverse location e si propone di offrire uno spazio di riflessione su questi temi.
La parola scelta per questa edizione è semplice e potente: cura. Cura delle relazioni, del territorio, della memoria, dell’ambiente, delle fragilità e delle nuove generazioni. È attorno a questo concetto che si sviluppa la tredicesima edizione de La Notte dei Lettori, il festival organizzato dal. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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