C’è una ragazza di seconda media che ha una cotta per te!

Una ragazza di seconda media ha confessato di avere una cotta per una persona più grande, portando due persone a vivere due giornate diverse: una all'inizio, quando i sentimenti sono ancora nascosti, e l'altra al termine, quando si conclude una relazione. La narrazione si concentra sui momenti che attraversano queste due fasi, evidenziando i cambiamenti nelle emozioni e nelle azioni di chi si ama. La storia si sviluppa attraverso eventi quotidiani, senza interpretazioni o commenti, rimanendo focalizzata sui fatti.

Trova più articoli di Internazionale nei tuoi risultati di ricerca.Seguici su Google? Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Hugo, 11 anni. “Sono già andato una prima volta nella mia futura scuola media quest’estate, per fare le selezioni sportive. Non sono stato preso, ma mi ha permesso di scoprire il grande edificio marrone e nero sul ciglio della strada dove studierò. Sono emozionato all’idea di entrare in prima media, e anche un po’ stressato. Ma soprattutto non vedo l’ora che cominci. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Sono lunica ragazza ricca in città! La mia nuova cotta è un ragazzo povero

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Seconda puntata di Guerrieri stasera in tv su Rai 1: Alessandro Gassmann indaga sulla scomparsa di una ragazza in una Bari piena di ombreAlessandro Gassmann presta il volto e, a quanto pare, anche un pezzo di sé al protagonista di Guerrieri – La regola dell’equilibrio.

il mio collega spagnolo che ho avuto a Bassano del Grappa per 2 settimane per un progetto aziendale. (Oltre a lui di Madrid avevo uno di Lisbona, uno di Barcellona e una ragazza anche lei di Madrid) ... i progetti belli aziendali x.com

C'è traffico, meglio prendere questo traghetto di cinquecento anni fa reddit

Valeria Parrella: In ogni ragazza c’è una Giovanna d’ArcoLei va. Nulla la ferma. Non ha paura. Procede senza sosta. Combatte e prega. E non c’è spazio per il timore nella sua mente. Ha il cuore colmo d’amore, non accetta nessuna sofferenza degli altri. napoli.repubblica.it

C’è una ragazza in quella confraternita. Dalla Trieste di Stuparich agli anni DuemilaMagnifici quattro, ma uno è donna. Unica ragazza in classe, la svedese Fredrika detta Fred illumina e ribalta ambiguità e contraddizioni tra amicizia, solidarietà, amore e sesso, a Trieste nel 2007. quotidiano.net