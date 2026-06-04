In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, si discute della possibilità di rendere la moda più sostenibile attraverso il riciclo e il riuso dei vestiti. È evidenziato che il settore deve migliorare le pratiche di riparazione per ridurre gli sprechi. La questione non riguarda solo gli obiettivi climatici, ma anche la circolarità dell’intera filiera. La sostenibilità nel settore moda si lega quindi a processi come il recupero e il riutilizzo dei capi, oltre a innovazioni tecniche e pratiche di produzione.

Milano – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il dibattito su sostenibilità e circolarità non può limitarsi agli obiettivi climatici. Per il settore moda, la vera sfida è trasformare la sostenibilità in una leva di competitività industriale, attraverso filiere più collaborative, circolari e resilienti. Per riuscirci, la transizione sostenibile, circolare e digitale della moda europea non può essere affrontata da singole aziende isolate, ma richiede una profonda alleanza di filiera, capace di mettere in connessione grandi e piccole-medie imprese, brand, fornitori, manifattura, piattaforme digitali, imprese tecnologiche, attori del riciclo, piattaforme di riuso e riparazione e istituzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La moda può diventare sostenibile. Ma prima deve imparare a ricucire i suoi vestiti (e anche questa è competitività)

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Digital Product Passport: perché può diventare un vantaggio competitivo per le PMI - 26/01/26

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