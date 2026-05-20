Vestiti creati dai bambini con materiali di recupero | a Como sfila la moda sostenibile

A Como si è svolta una sfilata dedicata alla moda sostenibile, con abiti realizzati interamente dai bambini utilizzando materiali di recupero. L’evento ha coinvolto i più giovani in un percorso educativo che mira a insegnare loro un nuovo modo di concepire gli oggetti e l’ambiente. Durante la manifestazione, i vestiti sono stati mostrati in passerella, evidenziando l’uso creativo di materiali che altrimenti verrebbero considerati rifiuti. La sfilata ha rappresentato un’occasione per sensibilizzare sul tema del riciclo e della sostenibilità.

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