Vestiti creati dai bambini con materiali di recupero | a Como sfila la moda sostenibile
A Como si è svolta una sfilata dedicata alla moda sostenibile, con abiti realizzati interamente dai bambini utilizzando materiali di recupero. L’evento ha coinvolto i più giovani in un percorso educativo che mira a insegnare loro un nuovo modo di concepire gli oggetti e l’ambiente. Durante la manifestazione, i vestiti sono stati mostrati in passerella, evidenziando l’uso creativo di materiali che altrimenti verrebbero considerati rifiuti. La sfilata ha rappresentato un’occasione per sensibilizzare sul tema del riciclo e della sostenibilità.
Abiti realizzati trasformando materiali di recupero, creatività, sostenibilità e un percorso educativo che punta a insegnare ai più piccoli un nuovo modo di guardare agli oggetti e all’ambiente. Sabato 23 maggio alle ore 11 andrà in scena a Como la sfilata finale del corso di “Economia circolare. 🔗 Leggi su Quicomo.it
refashion veloce di una camicia da uomo
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