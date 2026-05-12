Sayf può cambiare la musica italiana ma non deve diventare uno dei tanti
Sayf potrebbe rappresentare una svolta nella musica italiana, ma al momento resta l’unica novità significativa di Sanremo 2026. È considerata l’unica vera invenzione del festival, distinguendosi rispetto alle altre proposte che si sono susseguite. La sua presenza ha attirato l’attenzione, e la sua partecipazione ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, presentandosi come un elemento nuovo e diverso rispetto al passato.
Inutile girarci intorno: per ora Sayf è stata l’unica, vera, grande novità - facciamo pure, l’unica vera invenzione - di Sanremo 2026. Il resto è stato più che altro questione di cavalli di ritorno (su più livelli, da Sal Da Vinci alla stessa Ditonellapiaga, fino a Tommaso Paradiso) e conferme.🔗 Leggi su Today.it
SAYF con la MAMMA scopre di essere in TOP 5 a #sanremo2026
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