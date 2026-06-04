A mezzanotte su DAZN debutta il film dedicato all’Inter di Chivu, intitolato “La migliore versione di noi”. La piattaforma streaming presenta uno speciale che ripercorre il trionfo del Doblete nerazzurro, con un racconto scritto e diretto dal tecnico romeno. Il film si concentra sui momenti chiave di quella stagione e sulle emozioni vissute dalla squadra, offrendo un approfondimento sulla vittoria storica.

Inter News 24 La piattaforma streaming lancia lo speciale sul Doblete nerazzurro: un racconto scritto e diretto dal tecnico romeno. A qualche settimana dalla fine della stagione dell’ Inter, le emozioni della cavalcata Doblete della squadra di Cristian Chivu non sono finite. A farle rivivere a tutti i tifosi del Biscione è DAZN, che ha annunciato un imperdibile appuntamento mediatico per celebrare i trionfi del club milanese. La piattaforma di streaming sportivo celebrerà l’incredibile annata dei Campioni d’Italia con una produzione speciale interamente incentrata sulle gesta dei calciatori nerazzurri. « A mezzanotte di domani lancerà il film sulla stagione dell’ex terzino nerazzurro, oggi al comando della sua Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - «La migliore versione di noi»: a mezzanotte il film di DAZN sull’Inter di Chivu

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Un film scritto e diretto da Cristian Chivu.

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