Chivu parla a Dazn | Scudetto? Ci sono ancora 21 punti in palio Contro il Como dobbiamo essere la nostra miglior versione

L'allenatore ha commentato la corsa allo scudetto, sottolineando che ci sono ancora 21 punti disponibili. Ha ricordato l'importanza di presentarsi al meglio nella prossima partita contro il Como, evidenziando la necessità di mostrare la miglior versione della squadra. La sua intervista è stata rilasciata ai microfoni di Dazn, in vista della sfida di campionato in programma.

di Francesco Aliperta Chivu, intervistato dai microfoni di Dazn, parla così alla vigilia della sfida di campionato contro il Como: le sue parole. L’Inter si prepara ad affrontare una delle tappe conclusive di questo entusiasmante campionato. Alla vigilia del match contro il Como, il tecnico Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione in casa nerazzurra. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SUL PERCORSO VERSO LO SCUDETTO: «Mancano sette partite, 21 punti in palio. Noi dobbiamo essere consapevoli di quanto di buono fatto e cercare di mantenere la stessa consistenza e voglia di raggiungere l’obiettivo».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu parla a Dazn: «Scudetto? Ci sono ancora 21 punti in palio. Contro il Como dobbiamo essere la nostra miglior versione» Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Milan Inter: «Dobbiamo essere la nostra miglior versione ma l’identità e le ambizioni che ci siamo costruiti ci permettono di essere sereni»Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Milan... Leggi anche: Chivu, niente paura dell’Arsenal: “Sono forti, ma noi saremo la nostra miglior versione”