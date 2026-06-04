La squadra Mens Sana si prepara per Gara 1 della finale playoff. Il giocatore Jokic ha dichiarato di avere le carte giuste per affrontare la partita. La squadra sta lavorando intensamente in vista di un appuntamento che potrebbe essere determinante per l’esito della serie. La concentrazione tra i giocatori è alta e gli allenamenti sono focalizzati sulla preparazione per questa gara. Il match è programmato tra pochi giorni.

Si avvicina il giorno di gara 1 di finale playoff e in casa Mens Sana la concentrazione è massima in vista di una partita già decisiva. Prima della seduta di ieri ha fatto il punto della situazione Balsa Jokic (foto), che si dice fiducioso nonostante il fattore campo a sfavore e la forza di un avversario che ha chiuso in testa la regular season. "Lavoriamo per arrivare pronti a gara 1 di finale e giocarci le carte per la promozione. E’ una cosa per cui da fin dall’inizio dell’anno ci stiamo allenando – sottolinea il montenegrino –. Adesso dobbiamo lasciare tutto ciò che abbiamo in campo, a livello tecnico, tattico, mentale e di energia". Il fattore campo lo avrà il Basketball Club Lucca, ma nelle finali tutto si resetta o quasi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Mens Sana è al lavoro per Gara 1 della finale. Jokic: "Abbiamo le carte giuste per giocarcela"

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After their divorce, her ex begged to reconcile—but she blocked him and never looked back!

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