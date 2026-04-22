Basket serie B Interregionale Mens Sana verso il derby Ma non ci sarà Jokic

La Mens Sana si prepara per il derby di basket di serie B interregionale contro il Costone, che si disputerà domenica prossima. La squadra ha recentemente ottenuto due vittorie consecutive contro Cecina e San Miniato, dopo aver subito due sconfitte di fila con Lucca e Crocetta. Tuttavia, il roster non potrà contare su Jokic, assente per motivi ancora non comunicati.

La Mens Sana ha messo nel mirino il derby contro il Costone domenica prossima dopo le due belle vittorie consecutive contro Cecina e San Miniato che hanno ridato il sorriso alla formazione di Vecchi, reduce da due ko di fila con Lucca e Crocetta. In vista della stracittadina che mette in palio il secondo posto nella griglia playoff, coach Vecchi rischia però di dover rinunciare a uno dei suoi elementi più in forma. Balsa Jokic (foto) ha infatti subìto una forte contusione al ginocchio nel finale della gara di domenica scorsa in provincia di Pisa. Le sue condizioni saranno valutate oggi nella speranza che non sia nulla di troppo grave. La...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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