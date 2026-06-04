In Italia, il caporalato si estende dai campi agricoli a reti di subappalti e cooperative fittizie. I lavoratori coinvolti ricevono salari molto bassi, spesso considerati indegni, e rimangono invisibili alle statistiche ufficiali. Alcuni casi recenti hanno portato alla luce situazioni di sfruttamento e pratiche irregolari, evidenziando come il fenomeno si sia evoluto anche attraverso l’uso di algoritmi e sistemi digitali.

Roma – “I recenti e drammatici fatti di cronaca ci ricordano quanto il caporalato sia un fenomeno ancora profondamente radicato e drammaticamente multiforme”. È l’avviso preoccupato di chi, come il Tenente Colonnello Marcello Egidio, combatte in prima linea ogni giorno contro gli sfruttatori di uomini. Tant’è – spiega la guida del Reparto operativo del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro – che “l’impegno del nostro Comando è assoluto e prioritario rispetto a questi fenomeni criminali, con un presidio costante e rafforzato in quelle aree particolarmente sensibili del Paese, come la Piana di Sibari, dove il rischio di sfruttamento e la vulnerabilità dei lavoratori raggiungono livelli critici”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - La mappa del caporalato in Italia: dai campi agli algoritmi, finte coop e subappalti. “Salari indegni per lavoratori invisibili”

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