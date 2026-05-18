Dai disabili agli invisibili cambia il welfare nella Valle del Savio | pubblico e privato insieme per i servizi
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Il sistema dei servizi sociali sta cambiando profondamente. Sempre più centrale diventa la capacità di intercettare tempestivamente i bisogni della popolazione, individuare risorse, anche economiche, e costruire risposte efficaci mettendo al centro la persona e il suo progetto di vita. Un modello. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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