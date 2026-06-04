La maledizione del Libano | Guerra cronica vite sospese L’ansia passa di padre in figlio

Il Libano vive una situazione di conflitto continuo, con episodi di guerra acuta alternati a crisi prolungate. La popolazione affronta un ciclo di violenze e instabilità che si ripete nel tempo, creando un clima di insicurezza costante. Le tensioni persistono senza soluzione definitiva, e l’insicurezza si trasmette di generazione in generazione. La comunità internazionale presta scarsa attenzione alla crisi, mentre le vite dei civili restano sospese tra paura e incertezza.

Roma, 4 giugno 2026 – La guerra dell’ultima ora e quella cronica, in un ciclo infinito. Sembra una storia di espiazione, la maledizione di una terra che dovrebbe avere gli occhi del mondo addosso e invece non interessa ai radar internazionali. Le truppe israeliane avanzano nel territorio meridionale libanese, Hezbollah risponde con il lancio di razzi e attacchi contro postazioni e veicoli militari. Già sentito, e allora? Roba dell’altro secolo. Sfumare, voltare pagina. Ma a Sud la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, tra centinaia di migliaia di sfollati e intere comunità intrappolate nelle aree più calde. “Pietà per la nazione divisa in frammenti, in cui ogni frammento si considera una nazione” scriveva Kahlil Gibran nella prima metà del ‘900. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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