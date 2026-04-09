Ansia nei figli e ruolo della famiglia Andreoli | L’idea stessa di evitare che nostro figlio abbia l’ansia è ansiogena

Un esperto ha commentato come la ricerca di perfezione da parte dei genitori possa contribuire a generare ansia nei figli. Secondo lui, l’idea di proteggere i bambini dall’ansia a tutti i costi può invece risultare controproducente. La riflessione si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di educazione e sul ruolo che la famiglia svolge nel benessere emotivo dei più giovani.

Essere madri e padri impeccabili rappresenta un traguardo irraggiungibile e, in molte occasioni, rischia di rivelarsi dannoso. Nel corso di un intervento diffuso tramite un video pubblicato da Confartigianato Vicenza, la psicoterapeuta Stefania Andreoli offre uno spunto di riflessione essenziale sull'educazione contemporanea. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“I miei figli distrutti dall’ansia”: la lettera della madre dei ‘bambini del bosco’ contro assistenti sociali e casa famiglia«Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l’ansia costante crescere nei miei tre figli, ogni giorno per quasi tre mesi.

“C’è un aumento di ansia e autolesionismo nei ragazzi. I genitori fanno danni quando espongono i propri figli ai social media e agli schermi digitali”: così Chris PrattLe dichiarazioni di Chris Pratt che paragona l'esposizione dei bambini ai social media e schermi digitali alle donne incinte che fumavano sigarette È...

Temi più discussi: Fumo in gravidanza, rischio più alto di disturbi psichiatrici nei figli: lo studio su 16mila bambini; Cicatrici invisibili: gli effetti della guerra sui bambini, dall'ansia al Dna (di J. Rossi Mason); Boomer sotto stress: cresce l'ansia per la pensione, ma si continuano a mantenere figli e nipoti; Boomer sotto stress: il 69% in ansia per la pensione, ma si continuano a sostenere figli e nipoti.

Ansia nei bambini e ragazzi: la serata tra scuola e genitori a Villa Jucker a LegnanoIl tema dell’ansia in età evolutiva al centro dell’incontro promosso a Villa Jucker con Maria Teresa Pepe e i contributi di Daniele Novara. La serata si è chiusa con un confronto su un tema che contin ... legnanonews.com

Fumo in gravidanza, rischio più alto di disturbi psichiatrici nei figli: lo studio su 16mila bambiniUna ricerca condotta nell’ambito del consorzio ECHO (Environmental Influences on Child Health Outcomes) ha analizzato i dati di oltre 16.300 bambini e adolescenti, evidenziando un legame significativo ... orizzontescuola.it

4 trucchi del corpo umano che funzionano davvero (e che nessuno ti ha mai spiegato) Il tuo corpo ti parla ogni giorno — ma sai ascoltarlo Stitichezza, stanchezza improvvisa, tosse insistente, ansia che arriva dal nulla... Questi non sono semplici fastidi casu - facebook.com facebook

Depressione e ansia possibili segnali precoci del Parkinson. Possono precedere i sintomi motori anche di anni #ANSA x.com