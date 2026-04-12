Una bambina di circa un anno e mezzo è stata uccisa durante un attacco aereo nel sud del Libano, mentre si trovava al funerale del padre. L’incidente è avvenuto mercoledì scorso, nel mezzo di un conflitto tra le forze israeliane e gruppi armati locali. La piccola, nata nel corso della guerra e morta nello stesso contesto, è rimasta vittima di un’azione militare che ha coinvolto diverse aree della regione.

Nascere e morire durante una guerra. È stato questo il destino di una bambina di circa un anno e mezzo, Taleen Saeed, uccisa mercoledì scorso durante un raid israeliano nel sud del Libano. La notizia è riportata dall’agenzia Reuters, che ricostruisce quanto accaduto nel villaggio di Srifa. Secondo quanto riferito, la piccola si trovava in casa insieme ai familiari mentre era in corso il rito funebre per il padre. La famiglia Saeed si era riunita confidando in quella che sembrava una tregua nel conflitto tra Israele ed Hezbollah. Poche ore prima dell’attacco, infatti, era stato reso noto un accordo per un cessate il fuoco tra Washington e Teheran.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È nata nella guerra ed è morta nella guerra”, storia di Taleen Saeed la bimba uccisa durante il funerale del padre in Libano

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