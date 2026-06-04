La Madonna è nelle nostre vite La fede vissuta in prima persona

Durante il mese di maggio si celebra tradizionalmente il culto della Madonna. Questa consuetudine si riflette anche in pubblicazioni editoriali che si allineano con la storia e la tradizione religiosa. La presenza della figura religiosa è riconosciuta come parte integrante della vita quotidiana, influenzando pratiche e celebrazioni di fede. La ricorrenza rappresenta un momento di attenzione e di rispetto verso le tradizioni religiose legate alla figura mariana.

Ci sono avvenimenti editoriali, che bene coincidono con la nostra storia e tradizione. Il mese di maggio è, da sempre, dedicato al culto della Madonna. In passato, ogni pomeriggio, nelle parrocchie, anche le più sperdute, ci si riuniva per recitare il Santo Rosario, denominato, per l’occasione, “maggetto”. I mutamenti sociali e demografici hanno di gran lunga ridotto questa consuetudine: una costante e sentita preghiera dei fedeli rivolta, dalle chiese, alla Madre celeste. L’immagine delle nostre nonne, che reggevano tra le dita segnate dal lavoro le corone, e le loro voci che si accordavano come una musica nel susseguirsi delle Ave Marie, è ricordo che molti portano ancora dentro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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