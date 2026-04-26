Un concerto di K-pop ha attirato un pubblico numeroso all’Unipol Forum, con biglietti esauriti. Tra bambini e genitori, molti hanno partecipato alle esibizioni, cantando le canzoni e seguendo le coreografie. L’evento ha coinvolto diverse generazioni, creando un’atmosfera di entusiasmo condiviso. La serata ha mostrato come la musica pop coreana continui a suscitare interesse e a superare le barriere dell’età.

In locandina, l’immaginario è ispirato a K-POP Demon Hunters, il film più visto di sempre su Netflix, vincitore di due Oscar tra cui quello, inevitabile, per la miglior canzone originale, quella Golden che chiunque abbia contemporaneamente figli nella fascia 3-12 anni e un paio di orecchie non può aver evitato nell’ultimo anno. La tournée non porta però nelle arene la sola colonna sonora del film (Huntrix vs Saja Boys), ma tra coreografie, scenografie di grande impatto ed effetti speciali, propone una panoramica completa del mondo del K-pop contemporaneo. Se Golden (nel finale, a squarciagola) e Soda pop fanno ballare e cantare schiere di...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho accompagnato mia figlia a un concerto K-pop e mi sono ritrovata a cantare anch’io: cosa sta succedendo alle nostre orecchie (e alle nostre vite)»

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