‘Senza consenso’ nell’era dei social | quando la rete entra nelle nostre vite e nei tribunali

Sempre più spesso, le questioni legate alla privacy e ai diritti degli individui si intrecciano con le dinamiche del mondo digitale. Le piattaforme social consentono di condividere informazioni e momenti della vita quotidiana, ma questa esposizione può portare a implicazioni legali quando il consenso non viene rispettato. Recenti casi legali hanno portato all’attenzione delle autorità questioni di utilizzo e divulgazione di dati personali online, evidenziando come la rete entri anche nei tribunali.

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