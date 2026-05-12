‘Senza consenso’ nell’era dei social | quando la rete entra nelle nostre vite e nei tribunali
Sempre più spesso, le questioni legate alla privacy e ai diritti degli individui si intrecciano con le dinamiche del mondo digitale. Le piattaforme social consentono di condividere informazioni e momenti della vita quotidiana, ma questa esposizione può portare a implicazioni legali quando il consenso non viene rispettato. Recenti casi legali hanno portato all’attenzione delle autorità questioni di utilizzo e divulgazione di dati personali online, evidenziando come la rete entri anche nei tribunali.
Viviamo immersi nella rete, ma non sempre sappiamo davvero quali rischi stiamo correndo. Nell’intervista a Marisa Marraffino, avvocata esperta di reati informatici, privacy e diritto minorile all’interno della seconda puntata del vodcast “Tech Talks”, emerge con forza un’idea semplice ma decisiva: la tecnologia non è mai solo uno strumento neutro, perché dentro i social, gli algoritmi e l’intelligenza artificiale si giocano diritti, fragilità e responsabilità che toccano la vita quotidiana di tutti. Marraffino si presenta con una definizione che dice molto del suo approccio: si definisce quasi un’“ avvocata nerd ”, una professionista che ha scelto di studiare la rete quando ancora i social erano considerati da molti un fenomeno passeggero.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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