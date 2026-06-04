La luce e il calore di Palermo Amg Gas lancia concorso di fotografia per raccontare il territorio

Fotografie per raccontare la luminosità e il calore del territorio palermitano. E' questo il tema scelto da Amg Gas - il principale operatore di mercato nella vendita di luce e gas ai clienti domestici della città di Palermo – per il suo primo concorso di fotografia. Il concorso, che prende il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Amg sostituisce le lampade di oltre 300 punti luce nelle zone di Ballarò, via Ruggerone da Palermo e via AlbaneseAmg Energia ha iniziato un intervento di sostituzione di oltre 300 punti luce nelle zone di Ballarò, via Ruggerone da Palermo e via Albanese.

"L'obiettivo ultimo è quello di raccontare la crepa come una fessura attraverso la quale passa la luce e questa luce è l'unicità di ognuno di noi"A Roma, il 11 maggio, un articolo ha affrontato il tema degli stereotipi imposti sulla percezione del proprio corpo e dei difetti personali.

Si parla di: Amg, dalla cabina ai singoli punti luce, interventi ad ampio raggio.

Amg Gas lancia un concorso di fotografia aperto a tutti per raccontare PalermoFotografie per raccontare la luminosità e il calore del territorio palermitano. É questo il tema scelto da Amg Gas – il principale operatore di mercato nella vendita di luce e gas ai clienti domestici ... blogsicilia.it

Amg gas, concorso di fotografia per raccontare la luce e il calore di PalermoFotografie per raccontare la luminosità e il calore del territorio palermitano. É questo il tema scelto da Amg Gas per il suo primo concorso di fotografia che prende il via oggi ed è rivolto a tutti i ... ansa.it