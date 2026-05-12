A Roma, il 11 maggio, un articolo ha affrontato il tema degli stereotipi imposti sulla percezione del proprio corpo e dei difetti personali. Si parla di come la società spesso renda difficile accettare le proprie caratteristiche, e di come, invece, si possa considerare ogni imperfezione come una crepa che permette alla luce di entrare, sottolineando l’unicità di ciascuno. La riflessione si concentra sulla relazione tra identità e aspettative sociali.

R oma, 11 mag. (askanews) – Come siamo e come dovremmo apparire secondo certi stereotipi imposti. Corpi e difetti che si fatica ad accettare. Nasce come uno spazio dove sentirsi bene per come si è, imperfetti, il progetto “Lìberati”, mostra fotografica sull’imperfezione di Pamela Lippolis. A Roma, nel suo studio fotografico, ha accolto donne di tutte le età, anche un uomo, che si sono liberati dalla paura di sentirsi inadeguati fisicamente o emotivamente, affidandosi e fidandosi di lei. Leggi anche › La body positivity è finita? Sfilate e star dicono di sì Un progetto, racconta la fotografa, nato nel 2023 “ da un desiderio mio e anche di tutte le donne che sono venute qui in studio per condividere luci e ombre di se stesse “.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "L'obiettivo ultimo è quello di raccontare la crepa come una fessura attraverso la quale passa la luce e questa luce è l'unicità di ognuno di noi"

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