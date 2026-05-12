Amg sostituisce le lampade di oltre 300 punti luce nelle zone di Ballarò via Ruggerone da Palermo e via Albanese
Amg Energia ha iniziato un intervento di sostituzione di oltre 300 punti luce nelle zone di Ballarò, via Ruggerone da Palermo e via Albanese. L’operazione riguarda lampade usurate e si svolge contemporaneamente in tre diverse aree della città. L’obiettivo è aggiornare e migliorare l’illuminazione pubblica, con lavori che coinvolgono numerosi punti luce distribuiti sul territorio.
Amg Energia avvia un intervento a programma massivo di ricambio delle lampade esauste, in contemporanea, in tre differenti siti della città. Le attività vengono eseguite dagli operatori della direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche della società partecipata sugli impianti di pubblica.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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