Amg sostituisce le lampade di oltre 300 punti luce nelle zone di Ballarò via Ruggerone da Palermo e via Albanese

Amg Energia ha iniziato un intervento di sostituzione di oltre 300 punti luce nelle zone di Ballarò, via Ruggerone da Palermo e via Albanese. L’operazione riguarda lampade usurate e si svolge contemporaneamente in tre diverse aree della città. L’obiettivo è aggiornare e migliorare l’illuminazione pubblica, con lavori che coinvolgono numerosi punti luce distribuiti sul territorio.

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